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06.06.2019 19:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Пермском крае следователи раскрыли подробности ареста депутата краевого заксобрания Ильи Кузьмина. Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, депутат инсценировал покушение на себя с целью повышения личного имиджа.

По данным ведомства, в осуществлении задуманного чиновнику помогла его знакомая, которая также привлекла к инсценировке еще двоих человек - мужчину и женщину, которые стали непосредственными исполнителями "покушения". За это им было обещано денежное вознаграждение.  Инсценировка была осуществлена вечером 24 февраля 2019 года в Соликамске. Как ранее сообщала "РГ", об инциденте депутат написал в своем Facebook. Уточнялось, что в тот вечер во дворе жилого дома по улице 20 лет Победы неизвестный мужчина якобы дважды выстрелил в Кузьмина из дробовика. Тогда "потерпевший" заявил, что спасло его то, что он споткнулся и упал. При этом дробь пробила капюшон его куртки. После этого Кузьмин обратился в полицию, где сообщил о фальшивом покушении и предоставил ложные доказательства.

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По факту заявленного ЧП было возбуждено два уголовных дела по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". Подозреваемый был задержан на следующий день. Отмечалось, что 30-летний подозреваемый нигде не работал и был ранее судим за истязание.

В ходе расследования были проведены несколько экспертиз, в результате которого удалось установить, что покушение оказалось фальшивым, а заявления о нем - ложными. В отношении Кузьмина возбуждено уголовное дело по ч 3 ст 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Остальным участником инсценировки предъявлено обвинение по части 5 статьи 33 и части 3 статьи 206 УК РФ (пособничество в совершении ложного доноса).

Сегодня суд арестовал Кузьмина до 25 июля. Еще троим фигурантам были избраны иные меры пресечения.

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