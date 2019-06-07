Беспилотникам начали готовить аэродром

В России появится платформа по управлению беспилотным движением. К ее созданию приступили специалисты МГТС.

Платформа UTM (Unmanned Traffic Management) позволит организовать полеты дронов с учетом существующих требований. Она будет состоять из двух частей: радиолокационной сети, дающей возможность идентифицировать беспилотники в воздухе по уникальным меткам и сопровождать их в воздухе, и IT-системы для управления полетами и агрегации сервисов с использованием дронов, рассказал Артем Блинов, директор по развитию бизнеса МГТС.

По его словам, UTM-платформа не только упорядочит движение дронов в соответствии с действующими нормами, но и даст возможность развернуть на базе беспилотников многочисленные новые сервисы. Воспользоваться платформой смогут госслужбы и частные заказчики при помощи специального приложения, подключенного к государственным информационным системам для проверки и обмена данными. На базе UTM-платформы возникнет новый высокотехнологичный рынок городского воздушного пространства. Беспилотные аппараты помогут оптимизировать различные сферы жизни в городах: транспорт, строительство, мониторинг, индустрию развлечений и безопасность.

Платформа также станет важным шагом к реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", московской стратегии "Умный город - 2030" и других инноваций, поскольку ускорит освоение множества цифровых технологий и обеспечит жителей готовыми решениями для ряда повседневных задач.

До конца 2019 года МГТС планирует закончить проведение технической экспертизы по UTM, включая предпроектное обследование, и определить способы реализации, в том числе, выбрать потенциальных партнеров, источники финансирования, разработать карту изменения нормативных документов, которые сделают возможным развитие индустрии беспилотных летательных аппаратов в России.

Беспилотные летательные аппараты - драйвер экономики будущего. Это понимают во всем мире. Крупнейшие корпорации запускают проекты по коммерческому использованию беспилотных летательных аппаратов. Государственные агентства, отвечающие за правовое регулирование движения в воздушном пространстве, гибко реагируют на новые вызовы, связанные с ростом количества дронов, внося оперативные изменения в законодательство.

Упрощение законодательства привело к активной коммерциализации беспилотников. Так, в Соединенных Штатах коммерческое использование беспилотных летательных аппаратов разрешено обновленными в августе 2016 года правилами Федерального управления гражданской авиации. Государственное агентство не препятствует полетам беспилотных летательных аппаратов весом менее 25 килограммов на высоте до 120 метров, со скоростью не более 160 километров в час.

В Объединенных Арабских Эмиратах парк беспилотных летательных аппаратов для гражданских целей создается с 2014 года. Одной из первых доставку посылки беспилотником еще в 2014 году осуществила корпорация Amazon. Дочерний стартап корпорации Google под названием Wing Aviation Pty Ltd запустил первую в мире коммерческую доставку грузов летающими "робокурьерами" в столице Австралии Канберре.

В России развитие этого рынка сдерживают многие факторы, но главным остается отсутствие развитой правовой базы и четких инструкций по регулированию полетов беспилотников.

По действующему законодательству, для запуска дрона любой категории сегодня обязательно получать разрешение в Центре системы организации воздушного движения и у органа местного самоуправления. Процедура может занимать до 24 рабочих дней, а нарушение требований влечет штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, в целях безопасности полеты запрещены в воздушном пространстве над стратегически важными объектами.

В мае 2019 года Минтранс РФ предложил разрешить полеты беспилотных аппаратов на высоте менее 150 метров без получения разрешения. Проект находится на стадии рассмотрения. Практически одновременно с этим вышло постановление правительства об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов, которое вступит в силу осенью этого года.

Таким образом, первые шаги сделаны. Но не менее важно продолжать двигаться в этом направлении. По оценкам Национальной технологической инициативы Аэронет, глобальный рынок беспилотных летательных аппаратов к 2025 году достигнет 200 миллиардов долларов. Парк дронов в России, как предполагают аналитики, на этот момент составит уже не менее одного миллиона единиц, а объем рынка - не менее 35-40 миллиардов долларов.