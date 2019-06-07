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07.06.2019 11:50
Рубрика: Легковые авто

Как наказать автомобилиста за громкую музыку в салоне

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Любителям громко слушать музыку в автомобиле грозит штраф. Несмотря на то, что в ПДД нет прямого запрета на это, наказать водителя могут.

Как уточняет aif.ru, внешний шум, производимый автомобилем (это все звуки, которые производят механизмы, включая выхлопную систему, а также аэродинамические звуковые волны), должен соответствовать ГОСТ Р 52231-2004. Стандарт допускает достаточно высокую планку - 96 децибел. Для сравнения: уровень шума при шепоте колеблется от 30 до 40 децибел, разговорная речь - от 45 до 60 децибел, шум автомагистрали - от 65 до 85 децибел. 

Между тем, доказано, что шумовой фон свыше 70 децибел способен спровоцировать ухудшение слуха.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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В случае с автомобилистами можно опираться на СанПиН 2.1.2.2645-10. В этом документе указан предельно допустимый уровень городских шумов. С 7 утра до 23.00 фон во дворах не должен превышать 55 децибел, а ночью (с 23.00 до 7 утра) максимальная планка - 45 дБ.

Если в автомобиле громко играет музыка, его акустические волны могут достигать 100-110 децибел. В этом случае жителям рекомендовано снять нарушителя на видео и вызвать участкового или патрульно-постовую службу.

Любителю включать магнитолу на максимум грозит штраф по статье 6.4 КоАП РФ - 500, либо 1000 рублей.

Ранее стало известно, что злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом. А за "пьяное" ДТП с жертвами предложено лишать свободы на 15 лет.

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#автомобили