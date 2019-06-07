Lada Granta сможет ездить на дешевом бензине

На пресс-конференции, прошедшей в рамках журналистского тест-драйва Lada Granta Cross, представители компании рассказали, когда ждать модель с двигателем, адаптированным под АИ-92.

Если заглянуть в руководство по эксплуатации Lada Vesta, то 106- и 122-сильные двигатели допускают использование бензина АИ-92, а моторы, доступные для семейства бюджетных моделей Granta, требуют АИ-95.

По словам специалистов по инжинирингу проекта Lada Granta, работы по адаптации моторов к топливу класса АИ-92 планируется завершить в 2020 году.

Напомним, для Lada Granta доступны 87-сильный 8-клапанник (МКП), 98-сильный двигатель 1.6 литра (АКП Jatco) и 106-сильный мотор (МКП, АМТ).

Семейство модели представлено седаном, лифтбеком, хэтчем, универсалом. У последнего есть версия Granta Cross с увеличенным клиренсом и уникальными комплектациями. Продажи новинки начнутся 12 июня 2019 года, цены и версии исполнения уже объявлены.