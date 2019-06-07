Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.

"На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто", - написал российский сенатор в Twitter.

Как отметил Пушков, это подтверждается приездом на форум председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ООН Антониу Гутерриша и многих европейских лидеров и авторитетных политиков, включая бывшего президента Франции Николя Саркози. Именно их участие, по мнению российского сенатора, превращает форум в Санкт-Петербурге в крупнейшее политическое событие.

Пушков добавил, что "отставной" (президент США) Барак Обама тихо и печально шепчет в подушку".

Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы скором принятии этой страны в состав Евросоюза. По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский президент оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.