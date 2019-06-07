Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о завершении "изоляции" России, комментируя участие большого числа высокопоставленных западных политиков в ПМЭФ.
"На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто", - написал российский сенатор в Twitter.
Как отметил Пушков, это подтверждается приездом на форум председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ООН Антониу Гутерриша и многих европейских лидеров и авторитетных политиков, включая бывшего президента Франции Николя Саркози. Именно их участие, по мнению российского сенатора, превращает форум в Санкт-Петербурге в крупнейшее политическое событие.
Пушков добавил, что "отставной" (президент США) Барак Обама тихо и печально шепчет в подушку".
Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы скором принятии этой страны в состав Евросоюза. По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский президент оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.
Участие в ПМЭФ лидера Китая, генсека ООН, глав ряда стран Европы делают его крупным политическим событием. На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово «изоляция» прочно забыто. Его лишь тихо и печально шепчет в подушку отставной Барак Обама.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 июня 2019 г.
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