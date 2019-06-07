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07.06.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Самые популярные кроссоверы мая: куда пропала Chevrolet Niva

Текст: Евгений Костин

Майские результаты продаж кроссоверов, как и апрельские, позволили насладиться интригой. В список самых продаваемых вернулись Outlander и Qashqai, а вот достопочтенная Chevrolet Niva оказалась никому не нужна.

Первые три строчки остались без изменений: Hyundai Creta (+22 по сравнению с маем 2018 года), Renault Duster (-243) и Volkswagen Tiguan (+196). Здесь стоит отметить, что у Creta всё прекрасно по итогам пяти месяцев - "кореец" прибавил к своему прошлогоднему результату 1 218 автомобилей, а вот у Renault Duster картина кажется весьма удручающей: -2 128 экземпляров модели по сравнению с аналогичным периодом в 2018-ом. Давно пора оживить спрос выводом новой генерации! У VW Tiguan, видимо, всё по плану, всё стабильно и главное, не в отрицательную сторону: + 112 кроссоверов.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Lada 4x4 уступил пятое место кроссоверу Toyota RAV4 (+392 экз.). У вазовского внедорожника пока всё не так плохо - всего на 82 машины было продано меньше, чем годом ранее, а по итогам пяти месяцев и вовсе небольшой рост.

Renault Kaptur занял седьмую строчку (-639 экз.) и, судя по продажам в январе-мае (-2 191 экз.), позиции кроссовера будет ухудшаться и дальше. Skoda Kodiaq с девятой строчки в апреле перебрался в прошлом месяце на восьмую, и сделал это весьма эффектно - "чешку" выбрало на 1 127 россиян больше, чем в мае 2018-го. При этом Kodiaq не попал в список 25 самых продаваемых в январе-мае.

Hyundai Tucson разместился на девятой строчке (- 196 экз.), за ним следуют вернувшиеся Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai. На 12 месте оказался Mazda CX-5.

Напомним, в мае 2019 года российский авторынок показал самое большое падение за последние два года. Эксперты связывают это с майской погодой и увеличением НДС.

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