Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Беларусь

В Польшу по трубопроводу "Дружба" транзитом через Беларусь начала поступать чистая российская нефть. Прием на ПСП "Адамова застава" был открыт в 07:11. Об этом сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некачественной нефти из России.

Инцидент был связан со значительным, кратным превышением хлорорганики в нефти, которая транспортируется по нефтепроводу "Дружба" в направлении Беларуси в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В "Транснефти" уточняли, что загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая, уточняет "Интерфакс".