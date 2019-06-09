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09.06.2019 10:18
Рубрика: Экономика

Российская нефть по МН "Дружба" начала поступать в Польшу через Беларусь

Текст: Ольга Туманова

В Польшу по трубопроводу "Дружба" транзитом через Беларусь начала поступать чистая российская нефть. Прием на ПСП "Адамова застава" был открыт в 07:11. Об этом сообщил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Ранее концерн "Белнефтехим" сообщил о поставках некачественной нефти из России.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Инцидент был связан со значительным, кратным превышением хлорорганики в нефти, которая транспортируется по нефтепроводу "Дружба" в направлении Беларуси в Польшу, Германию и по южной ветке через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В "Транснефти" уточняли, что загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и стало результатом умышленных действий.

Кондиционная российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Беларуси днем 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая, уточняет "Интерфакс".

Экономика Отрасли Нефть и газ Поставки нефти и газа в Беларусь
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