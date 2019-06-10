Lada напомнила о начале продаж Granta Cross мини-фильмом

Через два дня, 12 июня, стартуют продажи универсала с увеличенным дорожным просветом Lada Granta Cross. И новинке посвятили отдельный ролик, снятый в соответствии с концепцией, апробированной на семействе Granta в прошлом году и высоко оцененной зрителями.

Это формат мини-фильма. Сюжет повествует о мальчике, когда-то пообещавшем себе увидеть настоящего кита. Мальчик вырос и в буквальном смысле утонул в работе, но не забыл о своей мечте. Наступает момент, когда главный герой фильма садится в Lada Granta Cross и отправляется на поиски кита.

"Сдержанное слово меняет всё к лучшему. Это движущая сила, позволяющая нам не останавливаться, не сдаваться, двигаться вперёд навстречу мечтам и верить, что в жизни есть место для удивительного, - говорится в описании к видео. - Lada Granta Cross готова помочь сдержать данное вами слово и воплотить свои мечты. Ведь самые главные обещания в жизни - те, что мы даём себе сами".

Напомним, "Российская газета" уже оценила новый универсал Lada Granta Cross в деле, опробовав версию с АМТ 2.0. Цены и комплектации объявлены: купить новинку можно будет начиная от 554 900 рублей.