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Мединский объяснил удаление сцен из "Рокетмена" интересами бизнеса

Новости
    10.06.2019, 11:09
Текст:   Козьма Лоханкин

Решение российских прокатчиков биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" удалить из него ряд сцен обусловлена "интересами бизнеса", считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Самоцензура, о которой вы говорите - это внутреннее дело производителей и дистрибьюторов, она регулируется их собственными представлениями о нравственности и бизнесе", - сказал глава Минкульта.

"Это даже не самоцензура - это просто бизнес, они хотят продвигать свой продукт на российский рынок и хотят на этом заработать", - приводит ТАСС слова Мединского.

Фото: kinopoisk.ru
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Он подчеркнул, что прокатчикам нужна в первую очередь прибыль, а не демонстрация политических взглядов.

При этом, напомнил министр, "в России цензуры нет", и она "запрещена конституционно". "Соответственно, нет никаких нормативов, которые "регулировали" бы цензуру", - добавил Мединский.

Глава ведомства ещё раз отметил, что к удалению сцен из фильма министерство не имеет никакого отношения.

"Повторяю: к нам попадает готовый продукт, никакого отношения к его созданию госорганы не имеют", - сказал он.

Напомним, компания "Централ Партнершип" удалила из "Рокетмена" сцены гомосексуального характера и эпизоды, демонстрирующие употребление наркотиков.

Ранее сообщалось, что "Рокетмен" в первую неделю проката в России занял пятое место по сборам, заработав 29,7 млн рублей.

Наша рецензия на фильм о сэре Элтоне - здесь.

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