Мединский объяснил удаление сцен из "Рокетмена" интересами бизнеса

Решение российских прокатчиков биографического фильма об Элтоне Джоне "Рокетмен" удалить из него ряд сцен обусловлена "интересами бизнеса", считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Самоцензура, о которой вы говорите - это внутреннее дело производителей и дистрибьюторов, она регулируется их собственными представлениями о нравственности и бизнесе", - сказал глава Минкульта.

"Это даже не самоцензура - это просто бизнес, они хотят продвигать свой продукт на российский рынок и хотят на этом заработать", - приводит ТАСС слова Мединского.

Он подчеркнул, что прокатчикам нужна в первую очередь прибыль, а не демонстрация политических взглядов.

При этом, напомнил министр, "в России цензуры нет", и она "запрещена конституционно". "Соответственно, нет никаких нормативов, которые "регулировали" бы цензуру", - добавил Мединский.

Глава ведомства ещё раз отметил, что к удалению сцен из фильма министерство не имеет никакого отношения.

"Повторяю: к нам попадает готовый продукт, никакого отношения к его созданию госорганы не имеют", - сказал он.

Напомним, компания "Централ Партнершип" удалила из "Рокетмена" сцены гомосексуального характера и эпизоды, демонстрирующие употребление наркотиков.

Ранее сообщалось, что "Рокетмен" в первую неделю проката в России занял пятое место по сборам, заработав 29,7 млн рублей.

Наша рецензия на фильм о сэре Элтоне - здесь.