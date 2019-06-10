"Темный Феникс" возглавил российский прокат

Супергеройский фильм "Люди Икс: Тёмный Феникс" в первый свой уик-энд в российском прокате занял первое место, собрав, по предварительным данным, около 225 миллионов рублей. Об этом сообщает профильный сайт kinobusiness.com.

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Вторая часть "Тайной жизни домашних животных", возглавлявшая таблицу неделю назад, положила в свою копилку ещё 205,7 млн рублей. Общая сумма сборов мультфильма - 1097,5 млн.

Третья строчка - у игрового ремейка "Аладдина", лидера позапрошлой недели: 118,6 млн рублей в минувшие выходные и 1035,9 - всего.

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Четвертая - новая "Годзилла": 38,6 млн рублей. Всего - 246,1 млн.

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Довольно кисло стартовал байопик об Элтоне Джоне "Рокетмен", отметившийся скандалом с вырезанными российским прокатчиком сценами. Сборы фильма Декстера Флетчера в первую прокатную неделю составили лишь 29,7 млн. Вместе с предварительными показами - 36,7 млн.

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