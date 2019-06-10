В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками

На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек. Об этом заявил официальный представитель главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

Он уточнил, что "речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками". И добавил, что окончательные итоги экспертизы появятся во вторник, 11 июня, во второй половине дня. Предполагается, что их сразу же опубликуют, передает слова официального представителя министерства РИА Новости.

Ранее стало известно, что Экспертиза не обнаружила следов наркотиков на ладонях и ногтях Ивана Голунова.

Как ранее сообщала "Российская газета", Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре по подозрению в распространении наркотиков. При досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 грамма, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 грамма. Сам подозреваемый отрицает свою вину.