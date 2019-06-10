Врачи сообщили о состоянии больных после ДТП с автобусами в Сочи

Лучшие специалисты Краснодарского края продолжают следить за состоянием пострадавших в ДТП около Олимпийского парка в Сочи. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, сегодня в Сочи повторно отправились консультативные бригады санавиации.

"На лечении в Сочи остаются 19 человек, двое переведены в краевые клиники в Краснодар. Их состояние на контроле сотрудников минздрава региона. Травматологи отмечают положительную динамику состояния госпитализированных", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте минздрава Кубани.

Сообщается, что в понедельник еще нескольких пациентов могут отправить вертолетом из Сочи в Краснодар. Окончательное решение будет принято на очередном консилиуме, где также уточнят тактику лечения пстрадавших.

Напомним, утром 9 июня в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса, один из них перевернулся. За помощью к медикам обратились 26 человек. Следственный комитет, МВД и Ространснадзор начали проверки инцидента, по предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes не уступил дорогу автобусу Yutong.