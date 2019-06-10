Шпионам удалось сфотографировать салон нового Renault Duster

Вслед за фотографиями экстерьера нового Renault Duster появились первые фото салона новинки. Их опубликовало издание Throttle Blips.

Автомобиль получил другое рулевое колесо и новую переднюю панель с пересмотренной центральной консолью, которая обращает на себя внимание прежде всего отсутствием прежних круглых дефлекторов воздуховодов. Из положительных моментов также стоит отметить изменение архитектуры торпедо в районе переднего пассажира, где исчезла открытая ниша.

В обрамлении элементов стало заметно больше хрома. Дисплей мультимедийной системы, насколько можно судить по снимкам, остался прежних размеров, но у комплекса полностью изменена начинка - теперь он поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Как сообщают источники, новый Renault Duster, несмотря на то, что внешне получил крайне мало изменений, будет восприниматься как абсолютно другой автомобиль. Этого эффекта планируют добиться благодаря улучшенным материалам отделки и расширенному опциональному оснащению.

Напомним, что рассматриваемый в материале Renault Duster предназначен для рынка Индии. Для Бразилии, возможно, что и для России, компания готовит вторую генерацию модели, которая продаётся в ряде стран с 2017 года.