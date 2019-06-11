Антон Адасинский снимет детскую версию "Божественной комедии"

Антон Адасинский, известный актер и режиссер, основатель пластического театра DEREVO, прилетел из Германии, где живет, в ставропольский город Железноводск на первый Международный кинофестиваль "Герой и время" в качестве члена жюри неигрового кино. Заодно представил свой фильм "Подпись", в котором снимались его друзья Вячеслав Полунин и Михаил Шемякин, и рассказал, над чем работает сейчас.

Вот вы и кино уже снимаете!

Антон Адасинский: У меня много увлечений: музыка, театр, кино, фотография. И особый взгляд на искусство. Когда-то я сделал спектакль "Юг. Граница" по мотивам ненаписанных книг Борхеса, он показался мне тесным. Мы перестали играть спектакль, закрыли его и решили снять фильм. Черно-белый, 56 минут, пленка. Я резал ее на столе, вешал все эти куски на гвоздики, склеивал скотчем…

И вот недавно мы встретились во Франции - Михаил Шемякин, великий художник, Слава Полунин, которого тоже знает весь мир, сидим и думаем: как оставить себя на пленке? Спектакль сыграли, и он исчез в воздухе, а кино останется навсегда. Задумались три лба: клоун, художник и сумасшедший (это я), что делать? Ничего не подходит. Ну, раз уж мы такие охламоны - давайте просто начнем, а там - как пойдет. И начали, и пошло.

Это было в замке Шемякина под Парижем, где он живет. Миша, вообще-то человек закрытый, вдруг стал говорить о том, что его волнует. Он живописец высшего класса, и ключевая фраза фильма - кому сегодня нужен живописец? Ведь время фотографий. Фильм назвали "Подпись". Он снят и склеен так, как мы, художники, живем, как общаемся. Там странный монтаж, есть нарушения законов кинематографа.

А чем вы заняты сейчас?

Антон Адасинский: Снимаю фильм "Билет на Божественную комедию", фрагменты которого показал в Железноводске. Это краски моего мира. Будет полный метр. Хорошее видео, без компьютера - как только садишься за компьютер, забываешь, что делаешь, зачем вообще живешь. Опасная вещь. Сначала у меня в голове была простая история, потом она стала более сложной. Я пока в самом начале. Конечно, я не смогу рассказать в своем кино о походах по всем девяти кругам ада Данте, да и не претендую на это. В моем фильме должны быть очень простые вещи, без философского "грузилова". История чисто детская, сказка. Но родителям тоже стоит посмотреть.

Фильм "Подпись" у вас - "протокол коллективного бессознательного". А здесь чей сценарий?

Антон Адасинский: С этим всегда проблема. Я пишу какие-то поэтические метафоры, все возникает в процессе работы.

Где снимаете?

Антон Адасинский: В Индии, Дрездене, Санкт-Петербурге, Испании… Ездим на гастроли, камера с собой - по ходу дела снимаю.

Театр пока временно оставили?

Антон Адасинский: Нет, конечно! У меня, как сейчас модно говорить, мультидисциплинарный проект. Это мюзикл "Золото", фильм "Билет на Божественную комедию", "Город Теней - акция в черном автобусе" (покажу на фестивале "Точка доступа" в июле в Петербурге) и спектакль "Ракушка". Хотелось бы взять какой-нибудь замок, вроде шемякинского, и там показать все: фильм, спектакль, акцию, чтобы все это стало событием, легло "танграмом" на душу человека.

Какие темы вас волнуют?

Антон Адасинский: Для меня сейчас больные темы - воспитание детей, что происходит вокруг, как живут люди. Все, что могу сделать - попытаться найти форму обучения. Спектаклем, фильмом, музыкой, чем угодно. Или курсом с Эдуардом Бояковым во МХАТе.

Думаю о том поколении, которое подрастает. У меня двое детей. С нами все понятно. С детьми - вопрос. Мы, родители, наставники, не владеем ситуацией. Информационное поле, все, что происходит вокруг ребенка, настолько сильнее, чем мы! Чтобы сохранить человека, нам нужно приложить сейчас гораздо больше усилий, чем, скажем, десять лет назад.

Сейчас фильмы страшны, раскосые мультики шизофреничны. И опять возвращаемся к старому доброму кино: "Айболит-66", "Винни-Пух", "Ну, погоди!" - это показываю детям. Телевизор лет 20 не смотрю.

Справка "РГ"

Антон Адасинский - создатель театра DEREVO (Ленинград, 1988), руководит которым и поныне. Театр базировался в Праге, Флоренции, Амстердаме, с 1997 года - в Дрездене (Германия). Участник группы "АВИА" с 1985 по 1988 год (вокал, пантомима, труба, гитара). С 1985 года принимает участие во всех "Поп-Механиках" Сергея Курехина в качестве актера и певца.

Обучался в театре-студии Вячеслава Полунина, работал в составе "Лицедеев". В 2001 году исполнил роль Дроссельмейера в балете "Щелкунчик" Мариинского театра (постановка Михаила Шемякина).

В 2013 году отмечен премией "Ника" за лучшую мужскую роль - Ростовщик-Мефистофель в фильме Александра Сокурова "Фауст".