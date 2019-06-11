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Рубрика: Культура

Антон Адасинский снимет детскую версию "Божественной комедии"

Текст: Светлана Мазурова
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Антон Адасинский, известный актер и режиссер, основатель пластического театра DEREVO, прилетел из Германии, где живет, в ставропольский город Железноводск на первый Международный кинофестиваль "Герой и время" в качестве члена жюри неигрового кино. Заодно представил свой фильм "Подпись", в котором снимались его друзья Вячеслав Полунин и Михаил Шемякин, и рассказал, над чем работает сейчас.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Герой и время"
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Вот вы и кино уже снимаете!

Антон Адасинский: У меня много увлечений: музыка, театр, кино, фотография. И особый взгляд на искусство. Когда-то я сделал спектакль "Юг. Граница" по мотивам ненаписанных книг Борхеса, он показался мне тесным. Мы перестали играть спектакль, закрыли его и решили снять фильм. Черно-белый, 56 минут, пленка. Я резал ее на столе, вешал все эти куски на гвоздики, склеивал скотчем…

И вот недавно мы встретились во Франции - Михаил Шемякин, великий художник, Слава Полунин, которого тоже знает весь мир, сидим и думаем: как оставить себя на пленке? Спектакль сыграли, и он исчез в воздухе, а кино останется навсегда. Задумались три лба: клоун, художник и сумасшедший (это я), что делать? Ничего не подходит. Ну, раз уж мы такие охламоны - давайте просто начнем, а там - как пойдет. И начали, и пошло.

Это было в замке Шемякина под Парижем, где он живет. Миша, вообще-то человек закрытый, вдруг стал говорить о том, что его волнует. Он живописец высшего класса, и ключевая фраза фильма - кому сегодня нужен живописец? Ведь время фотографий. Фильм назвали "Подпись". Он снят и склеен так, как мы, художники, живем, как общаемся. Там странный монтаж, есть нарушения законов кинематографа.

А чем вы заняты сейчас?

Антон Адасинский: Снимаю фильм "Билет на Божественную комедию", фрагменты которого показал в Железноводске. Это краски моего мира. Будет полный метр. Хорошее видео, без компьютера - как только садишься за компьютер, забываешь, что делаешь, зачем вообще живешь. Опасная вещь. Сначала у меня в голове была простая история, потом она стала более сложной. Я пока в самом начале. Конечно, я не смогу рассказать в своем кино о походах по всем девяти кругам ада Данте, да и не претендую на это. В моем фильме должны быть очень простые вещи, без философского "грузилова". История чисто детская, сказка. Но родителям тоже стоит посмотреть.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Фильм "Подпись" у вас - "протокол коллективного бессознательного". А здесь чей сценарий?

Антон Адасинский: С этим всегда проблема. Я пишу какие-то поэтические метафоры, все возникает в процессе работы.

Где снимаете?

Антон Адасинский: В Индии, Дрездене, Санкт-Петербурге, Испании… Ездим на гастроли, камера с собой - по ходу дела снимаю.

Театр пока временно оставили?

Антон Адасинский: Нет, конечно! У меня, как сейчас модно говорить, мультидисциплинарный проект. Это мюзикл "Золото", фильм "Билет на Божественную комедию", "Город Теней - акция в черном автобусе" (покажу на фестивале "Точка доступа" в июле в Петербурге) и спектакль "Ракушка". Хотелось бы взять какой-нибудь замок, вроде шемякинского, и там показать все: фильм, спектакль, акцию, чтобы все это стало событием, легло "танграмом" на душу человека.

Какие темы вас волнуют?

Антон Адасинский: Для меня сейчас больные темы - воспитание детей, что происходит вокруг, как живут люди. Все, что могу сделать - попытаться найти форму обучения. Спектаклем, фильмом, музыкой, чем угодно. Или курсом с Эдуардом Бояковым во МХАТе.

Думаю о том поколении, которое подрастает. У меня двое детей. С нами все понятно. С детьми - вопрос. Мы, родители, наставники, не владеем ситуацией. Информационное поле, все, что происходит вокруг ребенка, настолько сильнее, чем мы! Чтобы сохранить человека, нам нужно приложить сейчас гораздо больше усилий, чем, скажем, десять лет назад.

Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас фильмы страшны, раскосые мультики шизофреничны. И опять возвращаемся к старому доброму кино: "Айболит-66", "Винни-Пух", "Ну, погоди!" - это показываю детям. Телевизор лет 20 не смотрю.

Справка "РГ"

Антон Адасинский - создатель театра DEREVO (Ленинград, 1988), руководит которым и поныне. Театр базировался в Праге, Флоренции, Амстердаме, с 1997 года - в Дрездене (Германия). Участник группы "АВИА" с 1985 по 1988 год (вокал, пантомима, труба, гитара). С 1985 года принимает участие во всех "Поп-Механиках" Сергея Курехина в качестве актера и певца.

Обучался в театре-студии Вячеслава Полунина, работал в составе "Лицедеев". В 2001 году исполнил роль Дроссельмейера в балете "Щелкунчик" Мариинского театра (постановка Михаила Шемякина).

В 2013 году отмечен премией "Ника" за лучшую мужскую роль - Ростовщик-Мефистофель в фильме Александра Сокурова "Фауст".

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