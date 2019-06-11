Диана Вишнева выступит на российской премьере шоу "Сны спящей красавицы"

Осенью 2019 года в России состоятся премьерные показы новаторского шоу "Сны Спящей красавицы" (Sleeping Beauty Dreams). Мировая премьера уже прошла в США - зрители приняли спектакль более чем восторженно.

Авторы представят собственную трактовку одного из самых известных балетных сюжетов. В постановке Sleeping Beauty Dreams создана фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В шоу используются современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, электронную музыку и новейшие 3D-цифровые аватары. Сюжет значительно отличается от знаменитого балета П. И. Чайковского. Вместо любовной истории авторы написали сценарий о другой Авроре - принцессе собственного внутреннего мира, которая сталкивается лицом к лицу со своей темной стороной. Противодействуя своим внутренним демонам, Авроре приходится выбирать между добром и злом, осознав, что она содержит и то, и другое.

Постановщиком шоу, которое уже назвали инновационным, выступил худрук Словенского национального театра Марибора, хореограф Эдвард Клуг. За визуальную часть шоу отвечает работавший с с Bjork дизайнер Тобиас Греммлер. Художником по костюмам выступила Барт Хесс, известная по сотрудничеству с Lady Gaga. Музыку к проекту создали EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, чьи композиции звучат во многих голливудских блокбастерах.

В столичном "Крокус Сити Холле" (20 сентября) и на сцене "Мариинский-2" в Петербурге (14 и 15 сентября) главную роль принцессы Авроры исполнит балерина Диана Вишнева. Ее партнером станет солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета Марайн Радемакер.