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11.06.2019 12:03
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Opel Grandland X может "прописаться" на российском заводе

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Opel. Фото: Пресс-служба Opel.
Фото: Пресс-служба Opel.

В конце апреля PSA Group официально сообщила, что подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Появились подробности о том, как будет развиваться бизнес концерна в России после подписания документа.

"Заявка находится на рассмотрении ведомств, мы ведем конструктивный диалог с правительством РФ и ведомствами и подтверждаем, что готовы взять на себя определенные обязательства, так как для Группы PSA важен российский рынок. В рамках СПИК мы планируем расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге, в том числе включить модели Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroёn Jumpy и Citroёn SpaceTourer" - приводит слова Яника Безара, исполнительного вице-президента Группы PSA пресс-центр марки.

Фото: Пресс-служба Opel.
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Важный момент касается локализации двигателей. Как заявил Безар, в данном случае локализация подразумевает не только сборку, но и процедуры изготовления, такие как литьё и ковка ключевых элементов, механическая обработка деталей. Произведённые в России двигатели будут устанавливаться на автомобили, выпускаемые на предприятии Группы в Калуге, и экспортироваться.

По оценкам компании, локализация производства на данный момент составляет порядка 40%, а с постановкой на конвейер новых моделей показатель будет доведён до 50%.

Напомним, в четвёртом квартале планируется возвращение Opel в Россию. Известно, что производство минивэна Opel Zafira Life и коммерческого фургона Opel Vivaro организуют в Калуге, а кроссовер Grandland X будет импортироваться из Айзенаха, Германия. Очевидно, что до поры до времени, ведь Безар сообщил о планируемых инвестициях в новую платформу.

СПИК пришёл на смену программе промcборки. Контракт заключается между правительством Российской Федерации и инвестирующей стороной на индивидуальных условиях. Последняя обязуется вложить в экономику страны не менее 750 миллионов рублей и создать определённое количество рабочих мест. Государство же оказывает поддержку в ведении бизнеса, обеспечивая его стабильность.

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#Opel