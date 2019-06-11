Минск начал подготовку к 56-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России

Первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на ближайшие три года обозначены центральной темой сессии Парламентского собрания Союза двух стран. Оно намечено на 17 июня в Минске, сообщает пресс-служба собрания.

Для более подробного ознакомление депутатов, им будет представлена информация о ходе работы по повышению эффективности сотрудничества двух государств, а также о деятельности по развитию агропромышленного комплекса в рамках Союзного государства.

Кроме того, информируют в ПС, депутата предстоит оценить проделанную работу по исполнению резолюции Высшего государственного совета СГ от 30 июня 2017 года "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", подвести итоги деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании и обсудить предложения в план-график работы Парламентского собрания на 2020 год.

В работе сессии, как ожидается, помимо депутатов Парламентского собрания, примут участие представители ПК Союзного государства, министерств и ведомств двух стран, постоянных наблюдателей при Парламентском собрании, а так же члены Молодежной палаты при организации.