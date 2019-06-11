В Саранске арестован мужчина, выбежавший на поле в матче с Сан-Марино

Болельщик, выбежавший на поле "Мордовия Арены" в ходе отборочного матча Евро-2020 между сборными РФ и Сан-Марино, получил 15 суток ареста. Нарушителем оказался 36-летний житель Пензы.

Такое решение вынес Октябрьский районный суд столицы Мордовии.

Инцидент произошел в минувшую субботу во время второго тайма игры. В 20 часов 20 минут один из зрителей выбежал на футбольное поле. Активно уворачиваясь, мужчина бегал по площадке около минуты, пока отвечающим за безопасность сотрудникам не удалось догнать его и вывести. Игру пришлось прервать.

Административное дело было возбуждено по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, а именно осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц).

Нарушитель признал свою вину.

Суд назначил пензенцу наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Кроме того, ему запрещено посещать официальные спортивные соревнования в течение двух лет.

Напомним, что матч, состоявшийся в Саранске в минувшую субботу, установил сразу несколько рекордов. Сборная РФ победила с беспрецедентным счетом - 9:0. Эта игра стала самой посещаемой в истории "Мордовия Арены".