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11.06.2019 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Верховный суд РК оставил в СИЗО экс-мэра Евпатории

Текст: Семен Тихий (Симферополь)

Экс-мэр Евпатории Андрей Филонов пробудет в СИЗО минимум до конца июля. Верховный суд Крыма отклонил его ходатайство о переводе под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мэра Евпатории уличили в передаче городского имущества на 44 млн рублей

28 мая Киевский районный суд Симферополя продлил содержание в СИЗО до конца июля. Защита Филонова настаивает на его неудовлетворительном состоянии здоровья. Также они считают, что временно отстраненный от работы мэр имеет право общаться с семьей во время следствия.

Сам Филонов жаловался на условия содержания - с ним в одной камере якобы был человек, больной туберкулезом.

Напомним, мэра Евпатории задержали в начале апреля. Ему грозит до 10 лет лишения свободы в рамках уголовного дела по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Филонова подозревают в махинациях с земельными участками общей площадью около 14 гектаров. Ущерб оценен более чем в 79 миллионов рублей.

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