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12.06.2019 11:51
Рубрика: Коммерческий транспорт

Редчайший украинский пикап продают в Польше

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.olx.pl Фото: www.olx.pl
Фото: www.olx.pl

Пикап на базе автомобиля ЛуАЗ продается в Польше. Объявление появилось на популярном сервисе объявлений olx.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Автор объявления указывает, что это единственный в стране ЛуАЗ-13021, но тут же оговаривает, что видел аналогичное объявление. Однако в том случае предлагали пикап в худшем состоянии за 2 400 долларов. Данная машина 1994 года выпуска стоит 2 180 долларов. При этом успела проехать всего 5 500 километров, а 3 года назад прошла капитальный ремонт, после которого не выходила из гаража. Зачем почти новому с точки зрения пробега автомобилю потребовалась "капиталка", владелец не уточняет. Хуже того, по его словам, машина все равно нуждается в регулировке карбюратора, замене рулевого механизма и покраске кузова. Такие детали красноречиво говорят о качестве украинской модели.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Пикапы ЛуАЗ-13021 оснащали бензиновым двигателем объемом 1,1 литра мощностью 52 л.с. В салоне два места, сзади грузовая платформа. Допустимая грузоподъемность составляет 550 кг. У пикапа полный привод и высокий клиренс, так что ее можно не жалеть на бездорожье. Как отмечает паблик "Украинские автомобили", такие машины официально не поставляли в Польшу, хотя здесь можно встретить ЛуАЗы с индексами 967М, 969М и 1302. Пикапы появились на базе последних. Их собрали ограниченным тиражом около 300 экземпляров.

Интересно, что время от времени эти советские "народные" внедорожники "всплывают" в разных частях мира. Так, "РГ" ранее писала о ЛуАЗах, продаваемых в США, Японии и Германии.

Фото: www.olx.pl.
#советские авто