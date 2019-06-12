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12.06.2019 16:59
Рубрика: Экономика

Scania представила на выставке в Стокгольме автопилот-уборщик будущего

Текст: Светлана Батова (Стокгольм)
Одна из самых модных тем Международного саммита общественного транспорта, который сегодня заканчивает работу в Стокгольме, - транспорт последней мили (например, дорога от станции метро до дома), желательно с приставками "беспилотный" и "электро". В этом смысле всех опередила Scania, представившая концепт электробуса-беспилотника, по ночам превращающегося в коммунальную технику, - части корпуса можно будет легко поменять, например, на подметальную щетку для дорог. Правда, в реальности все это будет происходить только к 2030 году, но Scania обещает начать использовать некоторые решения уже в ближайшее время.

У остальных участников выставки все более приближено к реальности, а у многих уже реально работает на дорогах на обычных маршрутах.

Фото: Светлана Батова/РГ
В Стокгольме представили проект прототипа беспилотного трамвая

Например, французская Lohr показала электрический автобус-паровозик Cristal - длиной он с обычную машину, но внутри, кроме водителя, помещается сразу 16 человек. Cristal легко может прицепить к себе еще до трех таких "кристалликов", превратившись уже практически в полноценный автобус на 64 человека. На полной зарядке, длящейся полтора часа, можно проехать до 120 километров. В следующем году он должен выйти на регулярные маршруты в городах Франции и Швейцарии.  

В Стокгольме уже работает электротакси на двоих Leon Motion - вызывается, как обычный Убер, через приложение, поездка стоит существенно дешевле, чем на бензиновой машине. Летом полностью открытая, зимой ставится специальная шторка с дверями, внутри есть отопитель.

Уже в нескольких городах Европы работает и "Автобус по вызову".

Ну и конечно - велосипеды и электросамокаты, которые здесь называют "Электроскутер", которым эксперты предсказывают настоящий бум в перспективе.

Судя по панельной сессии, громкий спор последних лет - "станционный" или "бесстанционный" прокат - пошел на убыль. Напомним, что несколько лет назад некоторые города, особенно азиатские, пережили бум дешевого бесстанционного велопроката, в результате, города оказались буквально завалены дешевыми велосипедами, а компании-прокатчики разорялись из-за неэффективных моделей.

Как рассказала в своей презентации Мари-Ив Ассуншао-Денис, младший сотрудник Eco-Mobility, ICLEI, Бонн, Германия, в некоторых городах наоборот крах потерпел именно станционный велопрокат, а бесстанционный прижился и выглядит весьма прилично. "Все зависит от города, взаимодействия прокатчика с властями, наличия якорных спонсоров". И вообще, основной смысл велопроката и самокатопроката не бизнес, а социальная функция, в том числе, давать возможность, доехать до рельсового транспорта жителям отдаленных районов.

РЖД запустит прокат велосипедов на станциях

Яркие примеры - Барселона, например, пошла по пути жесткого станционного велопроката - там встречаются станции длинной чуть ли не по 100 метров, а Стокгольм наоборот, выбрал доклесс велосипеды и самокаты. Иногда они стоят ровным рядком, а иногда, особенно если дует ветер, валяются живописной кучей.

Между прочим, производители велосипедов уже подсуетились и сделали прокатные модели, которые подходят как для станционного проката, так и бесстанционного. Стоят около 500 евро - примерно столько же, сколько и те, что работают в столичном прокате. Кстати, в Москве уже тоже скоро появятся новые модели электровелосипедов, они тоже выставлены на выставке, одновременно идет монтаж станций в российской столице.

Экономика Транспорт РГ-Фото
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