В Минске готовятся к заседаниям Совета глав государств и СМИД СНГ

Итоги работы Совета глав правительств Содружества, состоявшегося в Ашхабаде в последний день мая, станут базовой основой повестки дня очередного заседания постоянных полномочных представителей государств СНГ. Оно намечено на 19 июня в Исполнительном комитете международной организации в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

Помимо задач по реализации принятых в столице Туркменистана документов, планируется рассмотреть совместный план дальнейших мероприятий Исполкома и комиссии при Экономическом совете по реализации поручений, исходящих из решений Совета министров иностранных дел СНГ от 5 апреля, а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе данного заседания.

Кроме того, членам Совета постпредов будут представлены предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, намеченных в Ашхабаде на 10 и 11 октября соответственно. На заседании будет обсуждаться и деятельность Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. С информацией по этому вопросу выступит первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев.

Члены Совета постоянных полномочных представителей обсудят ход выполнения Концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в текущем году и плана мероприятий по ее реализации за первое полугодие.

В заседании, по сообщению агентства, примет участие председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.