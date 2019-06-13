ФАС не подтвердила информацию о росте цен на плацкартные билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованный рост цен на билеты в плацкартные железнодорожные вагоны в июне и августе этого года, сообщается на официальном сайте ведомства.

В конце мая Общероссийское объединение пассажиров заявило, что цены на билеты в плацкартные вагоны в июне и июле по некоторым направлениям были повышены в два раза в сравнении с маем. В РЖД эту информацию опровергли и объяснили, что в мае билеты продавались с сезонными скидками. Стоимость билетов в плацкартные вагоны регулируется ФАС, поэтому в антимонопольном ведомстве пообещали разобраться в ситуации.

Впоследствии ФАС провела проверку стоимости билетов по 12 внутрироссийским направлениям в июне-августе этого года и сравнила их с ценами в мае.

"Проанализировав эту информацию в сопоставимом виде, ФАС России не выявила факторов необоснованного резкого роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на июнь-август по отношению к маю. Основания для антимонопольного реагирования отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ФАС, применяемые тарифы на билеты в плацкартном сегменте не превышают предельно максимальный уровень. В ведомстве рекомендовали "Федеральной пассажирской компании" (дочернее предприятие РЖД) сразу сообщать о продаже билетов со скидками, чтобы у пассажиров в будущем не возникало сомнений.