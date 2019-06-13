Бывшему главе администрации Рязани Сергею Карабасову предъявлено обвинение мошенничество в особо крупном размере. Поводом для уголовного преследования стала история с детской площадкой, пять миллионов рублей на которую были освоены, а самой площадки не появилось.

- Карабасова задержали в аэропорту, как только он вернулся из отпуска, - рассказал источник в силовых структурах региона. Вместе с бывшим градоначальником по делу задержаны глава городского управления ЖКХ Игорь Ковалев и руководитель фирмы-подрядчика Михаил Пузанов.

Напомним, о существующей только на бумаге детской площадке в Рязани Владимиру Путину рассказали 16 мая на форуме ОНФ. "Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - возмутился глава государства и поручил руководителю СКР Александру Бастрыкину проверить законность расходования бюджетных средств.

В администрации Рязани объяснили, что площадка, на которую были выделены деньги, существует, но по другим адресам и разделенная на три части: одну установили в городском Лесопарке, две другие смонтируют в других общественных местах. Эту информацию подтвердили в региональном отделении ОНФ, отметив, что по документам место для детских игр функционирует с прошлого года. 30 мая и.о. главы Рязани Сергей Карабасов подал в отставку.

5 июня Басманный суд Москвы отправил Игоря Ковалева под домашний арест. Михаил Пузанов помещен в СИЗО, передает ТАСС. Сергей Карабасов находится в изоляторе временного содержания. Комментариями фигурантов дела редакция пока не располагает.