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Сергей сам скоро все расскажет: обнародовано "свадебное фото" Лазарева

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    13.06.2019, 17:22
Текст:   Олег Усков

Российский артист, дважды серебряный призер международного конкурса песни и пляски "Евровидение" Сергей Лазарев пока воздерживается от комментариев своего "свадебного фото", неожиданно появившегося в Сети.

Снимок всплыл сегодня. На фотографии Лазарев, одетый в строгий костюм и с цветком в петличке, стоит рядом "с девушкой модельной внешности". Особа - в свадебном платье. Пара держит в руках букет. Вокруг "брачующихся" - счастливого и улыбающегося облика "гости".

Фото выложила в Instagram некая "Клара Гавриловна" - с юмористкой Кларой Новиковой на юзерпике. Присовокупив, что партнерша Лазарева - "израильская модель".

Естественно, у ряда истеричных наблюдателей тут же возникла мысль, что певец таки женился. Чему просто нет официальных подтверждений. Поэтому "Вечерняя Москва" связалась с PR-директором Сергея Еленой. И Елена мило "включила" незнание.

"Вы знаете, я не в курсе, что это за снимки. Думаю, Сергей сам скоро все расскажет", - сообщила девушка изданию. Уточнив, что поступает "много звонков от СМИ, беспокоят с телевидения", но она не может комментировать. И когда патрон объяснится, она-де тоже не знает.  "Сами ждем", - поделилась переживанием пиарщица.

Фото: instagram.com/ alsou_a
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Понятно, что на самом деле речь, скорее всего, идет о новом клипе исполнителя, а фото - всего лишь элемент пиара.

При этом стоит напомнить, что "фотографии свадеб" певца всплывали в Интернете и ранее: в 2012-м утверждали, что Лазарев женился на модели - во Франции. Но позже музыкант заверил общественность в интервью, что он - убежденный холостяк. И "очень спокойно относится к институту брака", не считая, что "люди должны жениться или идти замуж, чтобы доказать свою любовь". "А ребенок может родиться и вне брака", - просветил певец.

Ранее сообщалось, что Сергей столь же легко отнесся к сообщениям о предположенном конфликте с украинской певицей Лободой.

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