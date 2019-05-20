Музыкальные обозреватели "РГ" обсудили итоги "Евровидения-2019"

Почему Сергей Лазарев стал лишь третьим на минувшем "Евровидении"?

Что произошло с белорусским жюри и почему братская республика не дала российскому певцу ни одного балла?

Прав ли Юрий Лоза?

Что не так с системой голосования на главном европейском песенном конкурсе?

Почему не дисквалифицировали нарушившего регламент победителя?

Чего больше в этом соревновании - музыки или политики?

Кого стоило бы отправить на "Евровидение" в будущем?

Нужно ли нам вообще "Евровидение" - и если да, то зачем?

Эти и другие вопросы в студии обсудили музыкальные обозреватели "Российской газеты".

Напомним, сайт "РГ" провёл онлайн-трансляцию финала "Евровидения-2019".