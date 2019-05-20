Музыкальные обозреватели "РГ" обсудили итоги "Евровидения-2019"

Почему Сергей Лазарев стал лишь третьим на минувшем "Евровидении"?
Что произошло с белорусским жюри и почему братская республика не дала российскому певцу ни одного балла?
Прав ли Юрий Лоза?
Что не так с системой голосования на главном европейском песенном конкурсе?
Почему не дисквалифицировали нарушившего регламент победителя?
Чего больше в этом соревновании - музыки или политики?
Кого стоило бы отправить на "Евровидение" в будущем?
Нужно ли нам вообще "Евровидение" - и если да, то зачем?
Эти и другие вопросы в студии обсудили музыкальные обозреватели "Российской газеты".
Напомним, сайт "РГ" провёл онлайн-трансляцию финала "Евровидения-2019".