Алибасов может пройти реабилитацию за границей

Бари Алибасов-младший, сын 72-летнего музыкального продюсера Бари Алибасова, который в настоящее время в тяжелом состоянии находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, заявил, что планирует вывезти отца в Европу.

Как молодой человек пояснил в интервью каналу ТВЦ, когда угроза жизни продюсера спадет, он может поехать на реабилитацию за границу.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация. Там (за границей - "РГ-Кинократия") какие-то реабилитационные истории можно найти", - поделился планами младший Алибасов.

При этом младший Алибасов параллельно старается не принижать и заслуги отечественной медицины, будучи уверенным, что самую качественную реанимационную помощь отцу оказывают именно в НИИ Склифосовского - вопрос обращения к иностранным врачам пока не стоит.

"Не думаю, что в Европе можно найти специалистов лучше, чем у нас в Склифосовского, - разъясняет сын продюсера. - По одной простой причине: в Европе или Америке вероятность того, что кто-то выпьет упаковку с "Белизной" или "Кротом", похожую на сок, минимальная".

Как информирует младший Алибасов, ему известен вопиющий случай: "Вчера товарищ рассказывал, что у него друг выпил что-то в Америке и буквально через два дня ему выплатили компенсацию в четыре миллиона долларов".

Соответственно, при таких суровых санкциях, по мнению сына продюсера, "вероятность очень маленькая, что такое произойдет". И в этой связи у врачей там "очень мало практики". Тогда как "в Склифосовского по двести человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине".

"Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем", - резюмировал младший Алибасов.

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