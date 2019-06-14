В Ставрополе редактор "Родины" вернулся к работе после нападения

В Ставрополе главный редактор газеты "Родина" Николай Бондаренко вернулся к работе после совершенного на него в конце мая нападения. Об этом "РГ" сообщили в редакции издания.

- Николай Федосеевич вышел на работу. Будем усиливать безопасность в здании, - рассказали в "Родине".

Напомним, 27 мая в редакцию пришел один из читателей и с ножом напал на главного редактора. Свой поступок он мотивировал тем, что газета отказалась публиковать его статью. В ходе инцидента ранения получили Бондаренко, а также еще три человека, которые пытались остановить нападавшего.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство"). 72-летний нападавший был помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.