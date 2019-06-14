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14.06.2019 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041"

Фото: Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Фото: Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Фото: Капитан украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий. Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма. Как сообщает РИА Новости, Балаклавский районный суд Севастополя оштрафовал его на 550 тысяч рублей и освободил.

В пресс-службе суда уточнили, что Новицкий освобожден от назначенного наказания в связи с тем, что ранее уже содержался под стражей. В его отношении также была отменена подписка о невыезде. Капитана оштрафовали на 550 тысяч рублей, из которых порядка 440 тысяч пойдут в счет возмещения ущерба, нанесенного преступным промыслом.

Фото: ВестиКрым.рф
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Напомним, украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано за незаконную ловлю рыбы у мыса Тарханкут в мае 2018 года. На судно наложили арест, в отношении капитана возбудили уголовное дело по ч 3 ст 256 УК РФ, санкции по которой грозили заключением до пяти лет. Вместе с Новицким была задержана команда из четырех человек, они содержались в СИЗО №1 Симферополя.

В ноябре 2018 года семь членов экипажей судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105" (также был задержан за браконьерство)  были освобождены из-под стражи в обмен на девятерых российских моряков с судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте прошлого года. Через некоторое время из изолятора был выпущен и Новицкий. Его мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. С тех пор он жил в Симферополе на съемной квартире. Вместе с ним тогда же были освобождены еще два украинских рыбака.

Уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина подчеркнула в беседе с агентством, что Виктор Новицкий сможет беспрепятственно вернуться на Украину после того, как решение суда вступит в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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