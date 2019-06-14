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14.06.2019 11:33
Рубрика: Спорт

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Текст: Илья Соболев
Международная федерация футбола опубликовала свежую версию рейтинга национальных сборных.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
ФИФА отказалась от расширения числа участников ЧМ-2022

Как и прежде, его возглавляет сборная Бельгии (1746 очков). Без изменений осталось положение и следующих трех команд. Второе место у французов (1718), а замыкает тройку лучших Бразилия (1681). На четвертой строчке Англия (1652).

А вот сборная Хорватии (1625), ранее занимавшая пятое место, из топ-5 выпала. Серебряных призеров чемпилната мира оттуда вытеснили португальцы (1631), на днях выигравшие Лигу наций.

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43. На данный момент у россиян 1436 баллов. За отчетный период подопечные Станислава Черчесова провели два матча, обыграв в рамках квалификации Евро-2020 команды Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Топ-10 рейтинга ФИФА
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1 (1). Бельгия (1746 очков)

2 (2). Франция (1734)

3 (3). Бразилия (1681)

4 (4). Англия (1652)

5 (7). Португалия (1631)

6 (5). Хорватия (1625)

7 (9). Испания (1617)

8 (6). Уругвай (1615)

9 (8). Швейцария (1605)

10 (10). Дания (1605)

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