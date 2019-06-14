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14.06.2019 19:09
Рубрика: В мире

Сформированное демпартией правительство Молдавии сложило полномочия

Текст: Денис Кабанов

Правительство Молдавии, созданное Демократической партией 20 января 2016 года, сложило свои полномочия. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип.

"Правительство является выражением политической воли Демократической партии и имело ее поддержку в парламенте, - отметил он. - В соответствии с решением Демократической партии, принятом на заседании Национального совета, правительство Молдавии объявляет об отставке".

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Напомним, до сегодняшнего дня в Молдавской республике фактически было двоевластие. С одной стороны - президент-социалист Додон и правящая коалиция во главе с прозападным премьером Майей Санду, а с другой - назначенный Конституционным судом "исполняющим обязанности главы государства" Павел Филип и Демократическая партия.

Вместе с тем решение Конституционного суда, равно как и попытки Филипа заблокировать работу кабинета Санду, на Западе осторожно называли противоречащими конституции. И ЕС, и США признали результаты выборов 24 февраля, по итогам которых было сформировано молдавское правительство. Москва призывала к политическому диалогу "все ответственные силы страны".

 

В мире экс-СССР Молдавия
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