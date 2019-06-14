США направили в Оманский залив ракетный эсминец USS Mason

Вашингтон принял решение направить в Оманский залив, где произошло нападение на танкеры, ракетный эсминец USS Mason.

"Корабль ВМС США, на борту которого есть и ракеты Tomahawk, сейчас направляется к месту происшествия для оказания помощи", - говорится в сообщении пресс-службы Центрального командования. Напомним, в четверг было совершено нападение на танкеры Front Altair (принадлежит Норвегии) и Kokuka Courageous (Япония).

Как пишут СМИ, имела место торпедная атака, но официального подтверждения данной информации нет. Находившиеся на борту 44 члена экипажа были спасены. Они доставлены в иранский порт. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.