Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что представленные Вашингтоном доказательства причастности Ирана к нападению на танкер в Оманском заливе фальсифицированы.

"Не сомневаюсь, что все это сфабриковано от начала до конца", - заявил сенатор журналистам. "Можно вешать на Иран какие угодно грехи, но обвинять его в отсутствии здравого смысла - явный перебор. Иран никогда не будет делать то, что может ему навредить", - аргументировал он свою позицию.

Что же касается США, то они, похоже, уже не в состоянии нормально развиваться в отсутствии противника, на которого готовы обрушиться все своей мощью, отметил парламентарий.

Выбор виновника американским руководством в лице Ирана нельзя назвать удачным, заключил Франц Клинцевич.