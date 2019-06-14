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14.06.2019 14:53
Рубрика: Общество

Выдвинута альтернативная версия появления золота на Земле

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Goddard Space Flight Centre Фото: NASA Goddard Space Flight Centre
Фото: NASA Goddard Space Flight Centre

Команда исследователей во главе с профессором физики Даниэлем Сигелом из Гуэлфского университета (Канада) выдвинула новую гипотезу, предполагающую, что большая часть тяжелых металлов на Земле появилась после взрыва сверхновой.

С результатами исследования можно ознакомиться на сайте университета, а полная версия представлена в журнале Nature. До сих пор считалось, что золото, платина и другие тяжелые металлы появились на Земле в результате столкновения двух нейтронных звезд.

Фото: NASA/JPL/University of Arizona
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Совсем недавно следы такой катастрофы в земной коре нашли ученые из Колумбийского университета и Университета Флориды (США). Однако новое исследование показывает, что столкновение нейтронных звезд является не только не единственным источником возникновения тяжелых элементов, но и не самым мощным из них.

Интересно, что к такому выводу Сигел и его команда пришли, изучая зафиксированные в 2017 году сигналы от столкновения нейтронных звезд. Моделирование показало, что источником формирования золота, платины и других тяжелых элементов являются так называемые коллапсары - космические объекты, возникающие в результате гравитационного коллапса.

По мнению Сигела, при совершенно ином типе звездного взрыва может быть произведено гораздо больше золота, чем при слиянии нейтронных звезд. Таким событием, предположительно, является вспышка сверхновой.

Речь идет о старых звездах, гравитация которых заставляет их взрываться и образовывать черные дыры. Компьютерные симуляции показали, что массивные коллапсары "выбрасывают" тяжелые элементы, количество и распределение которых "удивительно похоже на то, что мы наблюдаем в Солнечной системе".

"Около 80 процентов тяжелых элементов во Вселенной, вероятно, образовались в коллапсарах - редкой, но богатой элементами форме взрыва сверхновой от гравитационного коллапса старых массивных звезд, которые в 30 раз тяжелее нашего Солнца", - говорит профессор Сигел.

Этот вывод опровергает широко распространенное мнение, что тяжелые элементы в основном образуются при слиянии нейтронных звезд или при столкновении нейтронной звезды с черной дырой.

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