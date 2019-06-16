Дуэтом на море: что нового в Nissan Qashqai и X-Trail

Обновлённые кроссоверы Nissan X-Trail и Qashqai с большим опозданием, но всё-таки доехали до российских покупателей. После смены поколений нынешний рестайлинг на первый взгляд выглядит довольно скромным, но если присмотреться, изменилось в автомобилях немало. Корреспондент "РГ" отправился в авто путешествие по Прибалтике, чтобы оценить изменения в обеих моделях, а заодно в очередной раз сравнить их между собой.

Буквально на днях стало известно, что Nissan решил убрать с российского рынка две свои достаточно статусные модели - Juke и GT-R. Так что сейчас в нашей стране японский бренд продаёт исключительно кроссоверы - помимо Qashqai и X-Trail это еще Terrano и Murano, но именно первые две модели делают японцам основную кассу: с января по май из почти 26 тысяч проданных машин этой марки на них пришлось 18 тысяч штук.

Некоторые поклонники марки пролили немало слёз по канувшим в лету предыдущим поколениям обеих моделей, которые, при всех своих изъянах, по крайней мере, имели свое четко выраженные лицо, и спутать их было невозможно от слова совсем. Теперь всё иначе, после радикального обновления машины стали похожи на близнецов, один из которых появился на свет пораньше и смог чуть опередить "братишку" в габаритах.

Кстати, оба рестайлинговых кроссовера добрались до российского покупателя не просто позже, чем на других рынках, а намного позже, чем это обычно происходит - в Европе модели появились ещё в 2017 году. Связано это с особенностями адаптации машин к российским условиям - доводили до ума их том числе инженеры Nissan из техцентра в Санкт-Петербурге.

Проведя два отдельных тест-драйва - Qashqai в Греции и X-Trail в Крыму, российский офис Nissan решил сделать совместную презентацию, выбрав для масштабного путешествия страны Балтии.

Когда есть возможность сравнить два автомобиля одновременно, то их схожесть бросается в глаза ещё сильнее. Плохо это или хорошо, наверное, каждый ответит сам. Например, с комфортом катаясь на "иксе" по весьма посредственным латвийским дорогам, я ловил себя на мысли, что сейчас вряд ли бы чувствовал себя за рулем этого автомобиля также спокойно, как несколько лет назад в Армении, когда старый добрый X-Trail отлично проявил себя на настоящем бездорожье и на крутых горных склонах. При всей внешней было в нем простоте что-то монументальное. Сейчас всё иначе. Модник X-Trail даст по комфорту и оснащенности фору многим седанам, но вот былой уверенности я за рулём уже не чувствовал.

Но есть и обратная сторона медали. Обе ниссановские модели теперь в числе явных претендентов на звание идеального городского автомобиля - как ни крути, но это комфортные и современные автомобили с продвинутой "начинкой", которая интересна именно основной целевой аудитории этих моделей - молодым жителям городов.

Что нового

Внешне изменения почти не бросаются в глаза. Переработке подверглись бампер, фары и решетка радиатора, но я бы назвал рестайлинг экстерьера скорее косметическим. В салоне изменений ещё меньше - появились новые материалы, подогрев задних сидений и новый руль, о котором чуть ниже.

Японцы постарались создать в салоне максимальный эффект премиальности. Ощущения такого, если честно, всё-таки не возникло, хотя комплектация у нас была самая богатая, но какой-то ненужной вычурности и претенциозности тоже не чувствовалось.

Если говорить о технической стороне, то, прежде всего, я бы отметил заметно обновлённую подвеску у обеих моделей. Латвийские дороги на протяжении почти всего путешествия не давали предаваться ностальгией по родине. Ужасными их назвать сложно, но и от привычных в Европе трасс они заметно отличаются. Во многих местах дорожники стараются следить за полотном с помощью аккуратных заплаток, где-то нет и их, но почти на всём маршруте, несмотря на то, что речь идёт о ближайших окрестностях столицы, дорожное покрытие было далеко не новым.

Именно шасси инженеры уделили особое внимание, чтобы устранить недовольство многих покупателей слишком жёсткой подвеской.

В обновлённых моделях пружины сделали мягче, в стойках появились дополнительные буферы отбоя внутри амортизаторов. Изменения, как декларируют в Nissan, позволили уменьшить крены, вибрацию и улучшить шумоизоляцию и гашение ударов со стороны дороги на разных скоростях. И надо отдать должное, в компании не обманули - подвеска у обоих кроссоверов получилась действительно очень приятной.

Улучшилась и управляемость. Кроссоверы стали острее и точнее реагировать на повороты руля, никаких лишних усилий на виражах прикладывать не нужно. Сам руль получил внизу стильный срез, а новые настройки позволили устранить вибрацию даже на неровной дороге.

Проверить возможности полного привода, к сожалению, так и не удалось. Несколько съездов на гравийку дать представление о его работе, конечно же, не могли.

Интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB), как подчеркивают в компании, не реагирует на картонные коробки, с помощью которых журналисты любят проверять работоспособность подобных опций. Не сработает она и на велосипедиста или ворота гаража. Зато на транспортные средства FEB должен среагировать. Проверять этот тезис желания не возникло, поэтому остаётся верить инженерам на слово.

Ещё один заметный "плюсик", который хочется отметить - шумоизоляция. Над ней поработали особенно тщательно, усилив буквально все проблемные места. Не могу назвать получившийся результат эталонным - на Mazda CX-5, на мой вкус, она ещё лучше, но обозвать ниссановские кроссоверы "громкими" язык не повернётся. Результат вполне приемлем, во время движения внешние шумы не раздражают и в салоне можно разговаривать, не повышая голос.

Также нельзя не отметить и новые сиденья. Один из коллег, добравшийся в Ригу на новом X-Trail, очень нахваливал их за эргономичность. Пробег у нас получился не таким большим, но, действительно, после целого дня за рулём спина чувствовала себя отлично.

Не только шпроты

Нашей группе для тест-драйва "досталась" Латвия. Для многих российских обывателей, особенно тех, кто лично здесь пока не бывал, эта страна ассоциируется со шпротами и довольно жёстким отношением к местному русскоязычному населению, которым даже отказывают в латвийском гражданстве. И если с первым всё более менее оправданно - запрещённые в России латвийские шпроты на вкус действительно кажутся вкуснее отечественных, то с отношением к русским всё не так очевидно.

Во всяком случае, на бытовом уровне местные жители не дали ни малейшего повода для обвинений в какой-то предвзятости по национальному признаку - в кафе, гостинице, магазинах и туробъектах все исключительно доброжелательны и без проблем общаются на хорошем русском языке. Известно, что немало обеспеченных россиян скупили недвижимость в той же курортной Юрмале и вряд ли они испытывают какие-то притеснения по национальному признаку.

Кстати, афиши в Юрмале пестрят от российских артистов самых разных направлений и знаменитый местный концертный зал Дзинтари, где раньше проводились игры КВН, летом, кажется, не простаивает и дня. Но, конечно, всё это может быть лишь фасадом. К туристам отношение всегда особое, они приносят деньги, и судить по нему об отношении латышей к другим местным русским всё же нельзя.

Одной из самых интересных достопримечательностей Латвии является…виноградник! Винная гора в городке Сабиле это официально подтвержденное книгой рекордов Гиннеса самое северное место в мире, где произрастает виноград. На том же 57-м градусе северной широты расположены к примеру Шотландия, Камчатка и Аляска.

Местный виноград был известен в Европе ещё в средние века, недаром он изображён на гербе города. Позже виноградники зачахли, но в 30-х годах прошлого века их постепенно восстановили. На горе произрастает множество разных сортов, но чтобы попробовать уникальное вино, нужно постараться. Из-за крошечных объёмов, всего несколько сот литров, продаётся оно только в самом Сабиле и только раз в году, в конце июля. Само собой и цена за это удовольствие совсем немаленькая, но каждый год в небольшой живописный городок на праздник вина приезжают все больше туристов.

Рига, помимо великолепной архитектуры, может похвастаться и очень достойным автомобильным музеем. Есть здесь и первые образцы местного автопрома и несколько редких оригинальных образцов мото и автотехники начала прошлого века.

Особняком стоит внушительная коллекция советских представительских автомобилей, многие из которых попали в музей из гаража руководства Латвийской СССР. В экспозиции также есть множество модификаций знаменитых "рафиков" - советских микроавтобусов производства уже несуществующей Рижской автомобильной фабрики (РАФ). Один из дальних уголков экспозиции посвящен… радиоприёмникам. В советское время Латвия выпускала четверть всех радиоприёмников в стране, и дефицитная продукция латвийских радиозаводов ценилась едва ли не наравне с импортной.

Одной из главных жемчужин музея я бы назвал уникальный спорткар производства…ЗиЛ! Двухместный родстер 112С, способный разгоняться свыше 200 км/ч, был спроектирован в 50-е годы, а уже в 60-е установил несколько рекордов союзного значения. Глядя на это выдающееся чудо техники сразу становится немного грустно - подобных уникальных разработок в союзе было немало, но большинство из них не только не дошло до широких масс, но в основном прекращали развитие на стадии прототипа или чертежей. В Риге находится единственный сохранившийся экземпляр ЗиЛ 112С.

Что почем

Nissan Qashqai на российском рынке предлагается с двумя бензиновыми моторами - "входным" агрегатом объемом 1,2 литра и мощностью 115 л.с и куда более подходящим для кроссовера двухлитровым мотором мощностью 144 л.с. Кстати, надо отдать должное японцам, они подготовили сразу 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения. Стартовая версия с базовым мотором, передним приводом и механикой обойдется в 1,29 млн рублей. Наиболее сбалансированные модификации будут стоить не меньше 1,6 млн. В топовом исполнении цена кроссовера достигает почти 2 млн рублей.

У X-Trail выбор моторов чуть больше, а вот вариантов исполнения чуть меньше. Здесь есть тот же двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 144 л.с., есть вариант помощнее, 171-сильный мотор объёмом 2,5 литра.

Третий вариант - 1,6-литровый дизель мощностью 130 л.с., который и в силу довольно маленькой мощности, и в силу стоимости почти не пользуется спросом у россиян.

"Входная" комплектация с двухлитровым мотором и механикой обойдется в 1,64 млн. Наиболее ходовые версии приближаются уже к двум миллионам, ну а самый топовый вариант с мотором 2,5 литра выйдет дороже 2,3 млн рублей.

Заметно обновившись и похорошев, кроссоверы пока ещё не могут претендовать на статус идеальных представителей своего класса. Недостатки есть, но решимость Nissan улучшать свои главные бестселлеры внушает уважение, а богатство комплектаций поможет потенциальному покупателю подобрать именно тот вариант, который ему нужен и не набирать "лишнего".

Какой из двух бестселлеров выбрать зависит от задач, которые вы перед собой ставите. Для преимущественно городской езды Qashqai более, чем достаточно. X-Trail, помимо большей вместимости, за счёт внушительного клиренса в 210 мм дает куда увереннее чувствует себя при съезде с асфальта.