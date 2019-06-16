В Москве начался митинг под девизом "Закон и справедливость для всех"

В центре Москвы, на проспекте Академика Сахарова, только что начался согласованный московскими властями митинг, который задумывался как в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, а вылился в итоге в акцию "Закон и справедливость для всех".

Публичную акцию организовали руководители Союзов журналистов Москвы и России Павел Гусев и Владимир Соловьев вместе с известной коллегой, членом совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатериной Винокуровой. Несмотря на пасмурную погоду и небольшой дождь, уже несколько сотен людей пришли на митинг. Главный лозунг организаторов и участников - "Я/Мы - Иван Голунов". На плакатах участников акции также призывы к свободе печати.

"Профессия журналиста становится опасной, - констатировал Павел Гусев, открывая митинг. - Особенно в регионах. Случаи избиений, задержаний наших коллег не единичны. Последний случай с Иваном Голуновым - наша общая победа. Мы доказали - журналисты работают в рамках законов. Пусть и с нами работают так же!".

Гусев также напомнил, что в Москве будет установлен памятник журналистам, погибшим при исполнении обязанностей. Таких жертв среди коллег - уже больше 300 с начала девяностых.

Напомним, сотрудника "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. Полицейские заявили, что у него при себе был наркотик метилэфедрон, а дома при обыске у журналиста нашли кокаин. Инцидент вызвал огромный общественный резонанс, так как Голунов публикует материалы по острым темам. После того как об этом узнали в руководстве МВД, все обстоятельства "дела Голунова" были проверены и выяснилось, что он непричастен к незаконному обороту наркотиков. По распоряжению президента были уволены генерал-майоры полиции Юрий Девяткин и Андрей Пучков. Первый возглавлял антинаркотическое управление столичного главка, второй - УВД по Западному округу: именно сотрудники этого подразделения "брали" Голунова.

Оценку работе полицейских дадут в Следственном комитете. К объективному и гласному расследованию призвали мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, десятки видных общественных деятелей и журналистов.