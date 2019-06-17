Новый Geely Emgrand GS для России не удивит

Эту модель китайцы везут в Россию уже несколько лет - её российская премьера состоялась в рамках Московского автосалона ещё в 2016 году. И вот в базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства Geely Emgrand GS.

Напомним, Emgrand GS - пятидверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом, созданный на модернизированной платформе FE первого поколения семейства Emgrand. Привод - передний.

Отметим, жизненный цикл Geely Emgrand GS был богат на обновления: автомобиль появился в 2016 году, уже весной 2018-го прошёл первый рестайлинг, а в мае этого года - вторую модернизацию. И каждый раз происходили изменения в моторной гамме. Теперь для хэтча на домашнем рынке доступны турбомотор объёмом 1.4 литра мощностью 133 л.с., 1.5-литровая турботройка на 177 л.с., разработанная совместно с Volvo, и 133-сильный "атмосферник" 1.8 литра.

Фото: Пресс-служба Geely.

Ожидаемо, а поэтому совсем неудивительно, что на наш рынок хэтч будет поставляться с бензиновой "четвёркой" объёмом 1.8 литра мощностью 133 л.с. - она прекрасно знакома по продающемуся в РФ седану Emgrand 7. В пару к ней можно будет выбрать 6-сутпенчатую механическую коробку передач или преселективную роботизированную трансмиссию.

Какой будет модель для российского рынка в плане дизайна - пока загадка, но хочется, чтобы Geely нарушила традицию и привезла самую свежую версию.

Первое время, согласно опубликованному документу, модель будет поставляться с китайского завода компании, а в будущем Emgrand GS, вероятно, производство автомобиля локализуют в Республике Беларусь на "БелДжи".

Дата начала продаж и цены неизвестны. Ожидается, что компания сообщит подробности в ближайшее время.

Ранее "Российская газета" сообщала, когда Geely планирует привезти в Россию обновлённый кроссовер Atlas.