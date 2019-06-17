Путину и Лукашенко представят предложения по интеграции в Союзном государстве

Президентам России и Беларуси к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве. Об этом стало известно по итогам заседания 56-й сессии Парламентского Собрания двух стран, которое провел в Минске спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В этом году исполняется двадцать лет подписанию договора о создании Союзного государства. Что мешает сотрудничеству, обсудили парламентарии, а также представители исполнительной власти России и Беларуси.

Белорусская сторона сразу поставила вопрос ребром. Необходимо увеличить бюджет Союзного государства, ведь не хватает средств на совместные проекты, заявил член Совета республики Сергей Гайдукевич. "Интегрируемся, интегрируемся, а программы сокращаются, - посетовал он.- Примеров - целая папка. По онкологическим центрам и так далее".

Реагируя на эти слова, председатель Госдумы отметил, что у депутатов есть возможность рассмотреть данный вопрос на очередной сессии союзного парламента. Он призвал представить конкретные предложения в сфере увеличения финансирования.

Впрочем, помеха дальнейшей интеграции далеко не только в этом. Без ухода от политики национального протекционизма Союзное государство эффективно не заработает, считает спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко. Назвал он и другие сложности - "крайне медленно" решаются вопросы реализации единой транспортной политики, формирования общего топливно-энергетического рынка. Не удалось создать равные условия для субъектов хозяйствования.

Ограничения, которые в первую очередь касаются поставок белорусской продукции животноводства на российский рынок, - "очень раздражающий фактор", заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Однако консультации по этому поводу ведутся, и есть результаты, добавил он. По словам госсекретаря, удалось добиться сокращения числа ограничений по взаимным поставкам продукции, а также по доступу к госзакупкам на территории стран-союзниц.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и Ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко. Фото: www.duma.gov.ru

Кроме того, готовится ввод в промышленную эксплуатацию интегрированной информационной системы "Меркурий" по прослеживаемости продукции агропрома. Об этом в рамках сессии рассказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. По его словам, работа по интеграции систем двух стран завершится в конце третьего квартала текущего года. Это позволит отсечь недобросовестный теневой бизнес и оборот контрафактной сельхозпродукции. Министр подчеркнул, что Россия и Беларусь должны обеспечить равные условия доступа сельхозпродукции на рынок Союзного государства.

Другие проблемы - защита интеллектуальной собственности, равный доступ к программам субсидирования, скоординированная политика в ряде сфер, говорили участники заседания. Не удается продвинуться и в вопросе отмены роуминга на территории стран-союзниц, признали они. Загвоздка образовалась из-за пересечения интересов Союзного государства и бизнеса, пояснил белорусский спикер. Однако он подчеркнул, что парламентарии обеих стран не снимают этот вопрос с контроля. То, что роуминг на территории Союза надо отменять - дело решенное.

Предложения по углублению интеграции в Союзном государстве будут представлены президентам Беларуси и РФ к 25 июня, заявил Андрейченко. Это, в первую очередь, задача правительств, но и союзные парламентарии не собираются оставаться в стороне от этого процесса.

Залог успеха в сфере интеграции - в конкретике. Парламентарии двух стран в своей работе уходят от излишних торжественных мероприятий и сосредотачиваемся на точечных направлениях работы Парламентского Собрания, подвел журналистам итоги Вячеслав Володин. Эффективной, по его словам, стала и практика привлечения к дискуссии министров.

Российский спикер назвал необходимым обновление повестки договорных отношений, чтобы актуализировать программу действий по выполнению положений Союзного договора. С этим, по словам Володина, согласны парламентарии обеих стран. Кроме того, он призвал российских и белорусских законодателей расширить формат работы Парламентского Собрания.