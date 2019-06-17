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17.06.2019 18:17
Рубрика: Российский автопром

Россияне ищут Lada больше всего

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Согласно отчёту Think With Google, посвященного трендам автомобильной индустрии 2018 года, самым любимым брендом россиян стал Lada. И это не единственное его достижение.

Lada занимает первую строчку по запросам в Google поиске. Справедливости ради отметим, что больший рост показал Kia (+15%), и как отмечают аналитики, это связано с запуском модели Stinger. Лидер в премиум-сегменте - BMW.

Фото: Пресс-служба BMW.
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Lada оказался на первой позиции среди брендов масс-маркета и в YouTube: кроме количества поисковых запросов, у российского бренда лидерство по просмотрам. Напомним, что старт продаж обновлённого семейства Lada Granta сопровождался кампанией "Держит слово", состоящий из нескольких минифильмов. 

Вслед за Lada идут Toyota и BMW. Эксперты отметили, что при составлении рейтинга учитывались не только официальные видео, но и ролики пользователей и блогеров. Тем не менее, канал Lada уступил аккаунту Volkswagen по просмотрам и количеству подписчиков. И напоследок нельзя не отметить официальный YouTube-канал Peugeot, который прибавил 19 230%.

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#Lada