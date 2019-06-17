В Японии арестован порезавший полицейского мужчина

Японские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на полицейского. Им оказался 33-летний Юдзиро Иимори. В настоящее время стражи порядка пытаются выяснить мотивы преступления.

Напомним, инцидент произошел 16 июня в городе Суита (префектура Осака), передает телерадиокомпания NHK. Злоумышленник несколько раз ударил полицейского ножом, после чего забрал у него пистолет с пятью боевыми патронами и скрылся. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Полицейские смогли оперативно выйти на след преступника благодаря тому, что его лицо зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. В момент нападения Юдзиро Иимори был одет в черную футболку, синие брюки и белый головной убор.