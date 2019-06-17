В продаже станет гораздо меньше смартфонов Huawei

Компания Huawei может сократить поставки своих смартфонов на рынки за пределами Китая примерно на 40-60 процентов в 2019 году.

Это означает, что в страны Европы, Латинской Америки, Японию и другие государство будет отгружено на 40-60 миллионов смартфонов меньше, чем в 2018 году, пишет "Газета.ru".

В общей сложности в 2018 году Huawei поставила 206 миллионов смартфонов, из которых около половины, то есть более 10 миллионов, пришлось на международные поставки.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй сообщил, что из-за отказа американских и других софтверных и аппаратных производителей от сотрудничества доход его компании сократится на 30 миллиардов долларов в течение ближайших двух лет. В то же время Huawei воздержится от увольнений и продажи активов.

Напомним, что в конце мая отношения с китайским производителем разорвала компания Google, а вслед за ней - крупные производители чипов, включая Intel, Qualcomm, ARM и другие. Это произошло после включения Huawei в "черный список" Министерства торговли США. Ранее китайскую компанию обвиняли в скрытой передаче данных о пользователях.

До 19 августа действует временное разрешение на деятельность Huawei, благодаря которому она сможет обслуживать свои сети и предоставлять обновления для смартфонов.

В распоряжении Huawei имеются собственная операционная система и магазин приложений, которые компания активно развивает, а также линии по выпуску процессоров. Однако, несмотря на это, производитель находится в сильной зависимости от других компаний.