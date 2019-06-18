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18.06.2019 13:27
Рубрика: В мире

Додон поблагодарил Россию за стабилизацию ситуации в Молдавии

Текст: Александр Саможнев

Консолидированная позиция России, Евросоюза и США содействовала урегулированию политического кризиса в Молдавии и помогла избежать дестабилизации ситуации в республике. Об этом написал президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Фото: Вадим Денисов / ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон: Узурпаторы оставили власть

"Поблагодарил президента РФ Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране", - написал Додон после встречи с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым.

По его словам, всесторонняя международная поддержка дает большие шансы на дальнейшее интенсивное развитие Молдавии и открывает принципиально новый этап. Додон также заверил, что выступает за проведение сбалансированной внешней политики страны.

В Молдавии до недавнего времени фактически существовало двоевластие: с одной стороны - президент-социалист Игорь Додон и правящая коалиция во главе с прозападным премьером Майей Санду, а с другой - назначенный конституционным судом "исполняющим обязанности главы государства" Павел Филип и Демократическая партия под руководством олигарха Владимира Плахотнюка. Однако впоследствии Демпартия отказалась от претензий на власть, а конституционной суд отменил ранее принятые решения относительно полномочий президента Игоря Додона и нового правительства.

В мире экс-СССР Молдавия Правительство МИД Президент
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