КС Молдавии за несколько минут отменил свои скандальные решения

Со стремительной скоростью развивались в последние 24 часа события в Молдавии, которая грозила "утонуть в пучине двоевластия", спровоцированного скандальными решения Конституционного суда страны и провокационными заявлениями прежнего олигархического правительства страны во главе с Павлом Филипом и его шефом по Демократической партии Молдавии, миллиардером Владимиром Плахотнюком.

В пятницу, 14 июня, после того, как оппозиционеров, не желавших покидать властные коридоры и кабинет министров, посетила посол США в Молдавии и, судя по всему, попросила их прекратить протестные акции и уйти со своих постов, начался самый настоящий калейдоскоп событий. Собственно, такую реакцию американского наместника в Кишиневе предсказать было не трудно с учетом того, что почти неделю назад вслед за Евросоюзом, признавшим новое правительство во главе с Майей Санду, госдепартамент США призвал молдавские политические партии к диалогу и взаимоуважению. Еще более показательным был посыл госдепа о том, что парламентские выборы, прошедшие в Молдавии 24 февраля, были конкурентоспособными и уважали основные права избирателей. Но ни Филип, ни Плахотнюк на эту метку, более чем прозрачную, внимания не обратили. И пошли напролом, как оказалось, зря.

Вдобавок их сторонники, наиболее "продвинутые радикалы", сначала забросали индюшками резиденцию президента Игоря Додона, а затем стали разбивать палатки возле госучреждений, очевидно полагая, что "оранжевый вариант майдана" не мытьем, так катаньем, пройдет и в Кишиневе. Уверовали в то, что Конституционный суд Молдавии, отстранивший Додона от власти и передавший его полномочия Филипу, который разогнал парламент и назначил новые выборы, пойдет до конца и будет на стороне "старой-новой власти". Не получилось. Не дрогнули ни Додон, несмотря на информацию о готовящемся покушении на него. Ни Санду, которую вкупе с министрами нового кабинета, избранного парламентом большинством голосов в прошлую субботу, 8 июня, как-то неуклюже и не "по-европейски" не пускали в здание правительства.

После "поворотной" для оппозиции беседы с американским послом все для демократов встало с ног на голову. В Вашингтоне, похоже, поняли бесперспективность олигархического правления в Молдавии и опасались того, что Кишинев в сложившейся ситуации может уйти в "орбиту Москвы".

Кабмин Филипа молниеносно объявил об уходе в отставку. Назвав новое правительство "незаконным правительством, поддерживаемым Кремлем", Филип сказал, что уходит в отставку из-за некоего давления на его администрацию. Демократы дали понять, что уходят в "жесткую оппозицию" и будут настаивать на очередных досрочных выборах в парламент, которые грозятся стать в этой бывшей советской республике бесконечными. Между тем Майя Санду, новый премьер-министр Молдовы, выразила надежду, что решение Демократической партии признать поражение было "искренним". "У меня есть послание всему миру: Молдова, наконец, свободна", - сказала Санду.

Ранее в пятницу эта бывший экономист Всемирного банка сообщила агентству Reuters, что приоритеты ее правительства подразумевают борьбу с коррупцией, увольнение нечистых на руку чиновников, повышение справедливости избирательной системы и получение иностранной помощи. К слову, Санду является восьмым премьер-министром Молдавии с 2013 года.

А в аэропорту Кишинева тем временем в пятницу стали "прогреваться борты", на которых уже вечером 14 июня родную страну покинули многие "сливки общества", улетев кто - на Украину, кто - в Турцию. По некоторым данным, включая и Филипа, и Плахотнюка с семьями.

Никого из членов Конституционного суда на борты не взяли. Свою задачу они неделю назад выполнили и теперь могли во всей полноте почувствовать себя лишними и "пешками в большой игре". Но они ведь тоже люди со всеми слабостями и страхами. В результате уже на следующий день КС за несколько минут одним махом открестился от своих прежних обязательств и отменил собственные решения, принятые в период с 7 по 9 июня, в том числе, об отстранении Додона от власти и роспуске парламента. Сам президент заявил о том, что "узурпаторы оставили власть". Но это, по его словам, еще не повод для того, чтобы успокоиться. "Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены", - пояснил Додон, выразив удовлетворение решением КС Молдавии, в которой в субботу, таким образом, завершилось формально шестидневное двоевластие.

В Молдавии за относительно короткий период правления демократов накопился такой ворох проблем, что для их решения требуется реальная консолидация внутри самой власти и возвращение хотя бы части утраченного доверия обнищавшего народа. Теперь главной становится интрига - насколько жизнеспособной и продуктивной окажется коалиция проевропейского блока ACUM во главе с премьером Санду, с одной стороны, и симпатизирующих Москве социалистов Додона и спикера Зинаиды Гречаной с другой. И как поведет себя в новой ситуации, лишившись "демократического оплота", Вашингтон. Говоря об альянсе между социалистической партией и ее блоком ACUM, Санду сказала: "Это не естественный альянс. В этом нет никаких сомнений, и, вероятно, полгода назад никто бы не сказал, что это может произойти". Не забудем и о том, что ACUM хочет, чтобы Молдавия вступила в Европейский Союз, а Додон настаивает на более тесных связях с Россией.