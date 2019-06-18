Минск и Каир будут поддерживать усилия по укреплению международного мира

Усилия, направленные на укрепление международного мира и стабильности, предотвращение проявлений терроризма и экстремизма, представляющих серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности, остаются ключевыми направлениями сотрудничества между Минском и Каиром.

Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном 18 июня Александром Лукашенко и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает пресс-служба белорусского руководителя.

Стороны согласились с необходимостью урегулирования региональных конфликтов политическими и дипломатическими методами, а также подчеркнули свое стремление неукоснительно следовать целям Устава ООН и "общепризнанным принципам и нормам международного права".

Официальный Минск, констатируется в документе, отмечает успехи египетского руководства в стабилизации политической и экономической ситуации в стране, в борьбе с международным терроризмом, и выразил надежду, что позитивные тенденции в развитии Египта будут способствовать расширению двусторонних связей.

Беларусь подтвердила, что поддерживает скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом. В свою очередь, египетская сторона заявила о готовности содействовать развитию широкомасштабного сотрудничества Минска со странами Африканского континента.

Правительство Египта обязалось также оказать поддержку совместным проектам, которые реализуются в этой арабской республике, путем создания равных условий для участия в государственных тендерах, упрощения процедур регистрации совместных предприятий.

Стороны договорились расширять сотрудничество и в таких перспективных сферах, как информационно-коммуникационные, аэрокосмические, наноматериалы и молекулярная генетика, металловедение, фармацевтика и оптика. Планируется также активизировать взаимодействие в сфере образования. В частности, предстоит выработать механизмы направления граждан Египта на обучение в белорусские учреждения образования, создать совместные факультеты, направлять белорусских специалистов на стажировки в египетские университеты. Кроме того, достигнута договоренность о проведении Дней культуры Египта в Беларуси в текущем году.

Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Александру Лукашенко и белорусскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил главу государства посетить Египет.