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18.06.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Renault Captur для Европы не дорос до российского

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайские сертификационные органы выложили в сеть фотографии нового поколения Renault Captur: впервые можно взглянуть на "корму" автомобиля. Также были опубликованы габариты новинки - она крупнее предшественника.

Какое отношение европейский Captur имеет к Китаю? Самое прямое: СП Renault Dongfeng тоже будет выпускать этот кроссовер. Captur создан на платформе последнего Clio. Длина автомобиля от бампера до бампера выросла на 141 мм - до 4 263 мм, в ширине кроссовер прибавил с 1 778 до 1 797 мм, и стал на 27 мм повыше - его "рост" составляет 1 593 мм. Новый Renault Captur однозначно станет просторнее, так как колёсная база тоже выросла - с 2 606 до 2 638 мм.

Для сравнения, российский Kaptur всё ещё крупнее: длина, ширина и высота соответственно 4 333 х 1 813 х 1 613 мм, колёсная база - 2 673 мм.

Фото: www.autocarindia.com
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В Китае новое поколение кроссовера будет предложено с турбированным двигателем объёмом 1.3 литра мощностью 133 и 159 л.с. Напомним, этот же мотор устанавливается на российский кросс-купе Renault Arkana. Известно, что Captur получит и гибридную модификацию, став таким образом пионером этого направления в модельном ряду марки.

Важно, что Captur со сменой поколений не обзаведётся полноприводными версиями.

Новый Renault Captur уже был презентован ограниченному кругу лиц на закрытом мероприятии, на котором были сделаны первые фото серийного кроссовера.

В России автомобиль не появится. На нашем рынке продаётся Renault Kaptur, который не имеет практически ничего общего с европейской моделью, но обладает важным преимуществом как представитель сегмента SUV - версиями с 4х4. Цена на кроссовер начинается от 944 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn
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#Renault