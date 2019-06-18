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18.06.2019 17:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме банда "черных банкиров" обналичила 70 млн рублей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме задержала вторую по счету за последний месяц банду так называемых "черных банкиров", которые занимались незаконным обналичиванием крупных сумм денег, сообщает региональное УМВД.

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Разоблачить работу законспирированной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, полицейским удалось благодаря серии оперативно-розыскных мероприятий.

- Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области вышли на след злоумышленников, создававших фирмы-однодневки с целью обналичивания денежных средств, - рассказали в полиции.

По данным следствия, организатором группы стал 36-летний костромич, который привлек к незаконному бизнесу еще двоих жителей областного центра. Прежде, чем приступить к созданию "подпольного банка", участники четко распределили роли. Один из подельников отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а его 38-летняя помощница решала бухгалтерские и налоговые вопросы.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В полиции полагают, что за минувший год злоумышленники успели зарегистрировать на подставных лиц двадцать индивидуальных предприятий и десять фирм. На счета фирм-однодневок нечестные дельцы, скрывающиеся от уплаты налогов, переводили деньги. Через подставные счета "черные банкиры" перекачали не менее 70 миллионов рублей, которые под предлогом оказания несуществующих услуг обналичили, получив за свою работу проценты - более 9 миллионов рублей.

Когда афера вскрылась, в отношении "черных банкиров" в УМВД возбудили уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Им грозит до семи лет заключения.

Чтобы изобличить злоумышленников, оперативники провели более двадцати обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области. У фигурантов изъяли компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерскую документацию, печати, флешки, кредитки, а также порядка 3 миллионов рублей наличными. Фигурантов дела по ходатайству следствия заключили под стражу.

Месяц назад в Костроме полиция задержала четырех человек, которые незаконно обналичили более 120 миллионов рублей через сеть подставных фирм-однодневок.

Массовое преследование "черных банкиров" в Костромской области началось в 2017 году. По данным администрации региона, благодаря принимаемым мерам удалось нанести удар по "серым" зарплатам, которые выплачиваются в конвертах. В ювелирной сфере только за прошлый год официальные заработки, с которых перечисляются налоги в бюджет, выросли на 70 процентов. В этом году силовики и налоговые органы продолжили аналогичные проверки на предприятиях лесной отрасли, где, по мнению властей, тоже велик процент "неформальной занятости".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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