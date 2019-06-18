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18.06.2019 19:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемой в теракте в метро Петербурга вызвали "скорую" в суд

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Во время очередного судебного заседания по делу о теракте в петербургском метрополитене, которое проходит в Ленинградском окружном военном суде, стало плохо одной из фигуранток. К Шохисте Каримовой вызвали карету скорой помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников суда.

В связи с тем, что женщине оказывали медицинскую помощь, заседание перенесли на следующий день.

Напомним, слушания по делу о теракте в метро начались в Ленинградском окружном военном суде в апреле. Это выездные заседания, дело рассматривается Московским окружным военным судом.

За несколько заседаний было заслушано обвинительное заключение. На скамье подсудимых 11 человек, их обвиняют в том, что они имели связь с непосредственным исполнителем и организаторами взрыва. Сами подсудимые отрицают предъявленные им обвинения.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Соседи обвиняемых в теракте в петербургском метро выступили в суде

10 фигурантов дела были арестованы в мае 2017-го года, через месяц после теракта. Так, Шохиста Каримова работала зеленщицей в кафе "Лесное" в Одинцовском районе Подмосковья. При ней нашли оружие. Вместе с Каримовой были арестован сотрудник этого же кафе Содик Ортиков. У него также обнаружено оружие, плюс ко всему следователи пришли к выводу, что он созванивался перед терактом с тем же человеком, с которым держал связь Акбарджон Джалилов, смертник. В Москве были задержаны Аброр Азимов, его в СК называют организатором преступления и его брат Акрам Азимов.

Еще шестеро фигурантов дела Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов ранее проживали в Петербурге. Их задержали в квартире на Товарищеском проспекте через два дня после теракта. В квартире была найдена бомба. Сами фигуранты утверждали, что взрывное устройство появилось в жилище без их ведома. Чтобы проверить эту версию был проведен следственный эксперимент, который показал, что тайком от соседей по квартире собрать взрывное устройство невозможно. Предполагаемый заказчик Сирожиддин Мухтаров арестован заочно.

Справка "РГ"

Взрыв в петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017-го года. На синей ветке метро между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" сработало взрывное устройство. 15 пассажиров и смертник, который нес бомбу в рюкзаке, погибли. Более сотни человек получили травмы различной степени тяжести.

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