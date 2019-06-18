Трамп проанонсировал массовую высылку мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп объявил, что на следующей неделе начнется процесс выдворения миллионов нелегальных мигрантов, незаконно находящихся в штатах. "Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - написал американский лидер в Twitter.

Хозяин Белого дома также призвал демократов в конгрессе США проголосовать за иммиграционную реформу. "Если это произойдет, пограничный кризис скоро завершится", - отметил Трамп.

Напомним, в начале июня Мексика пообещала принять меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. В частности, на южной границе латиноамериканской страны разместят дополнительные силы Национальной гвардии. Кроме того, усилится борьба с организациями, занимающимися торговлей людьми.