Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов

Верховный суд России поддерживает законодательную инициативу об отмене клеток в залах судов. Об этом во вторник в Сочи журналистам во время пресс-похода в рамках XIV совещания председателей судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.

"Позиция Верховного суда по этому вопросу всегда была одна, и мы ее никогда не меняли. Мы поддерживаем предложение, которое было озвучено в Совете Федерации, поскольку правосудие можно осуществлять и без клеток", - заявил Лебедев.

Напомним, в ноябре прошлого года группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний. Согласно тексту документа, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом".

Это предложение поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законопроект был также подержан Генпрокуратурой и Советом судей России.

В феврале текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину проработать этот вопрос.

В конце мая министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что вопрос об отказе от клеток и "аквариумов" в российских судах обсуждается, но окончательное решение пока еще не принято. Отмечалось, что Минюст видит необходимость в переходном периоде при реализации инициативы.

"Обсуждается два возможных варианта. Вариант - либо полностью отказаться от ограждений, либо использовать светопроницаемые ограждения из пластика или стекла, чтобы сохранить определённый уровень безопасности, но при этом не унижать человеческое достоинство", - пояснил министр Коновалов журналистам.