Ставропольского топ-менеджера объявили в розыск по делу Арашуковых

Бывшего исполнительного директора двух ставропольских газовых компаний, который также занимал должность министра культуры КЧР, Уали Евгамукова объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.

Евгамуков, который возглавлял ОАО "Апанасенкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис" в Ставропольском крае, объявлен в розыск по поручению СУ СК России по КЧР. Мужчину подозревают в участии в организованном преступном сообществе, которое возглавлял советник генерального директора ОАО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. По данным следствия, исполнительный директор названных компаний принимал участие в хищении природного газа в особо крупных размерах.

Напомним, что сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января в ходе пленарного заседания Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Практически одновременно был взят под стражу и отец политика Рауль Арашуков. Позже под стражу были взяты несколько топ-менеджеров газовой отрасли, большинство из которых занимали посты в компаниях Ставропольского края. Сенатора, его родственников и сообщников подозревают в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также в преступном хищении газа, поставляемого в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию.